LIVE. Nederland herdenkt onacceptabele gebeurtenissen uit het verleden
@KoninginWilhelmina: "Wat een intens trieste actie. Onbegrijpelijk dat ons land bezet wordt. Dit is totaal respectloos en onacceptabel."
Zoals ze bij de NOS zeggen: de een zijn vrijheidsstrijder is de ander zijn terrorist, en de een zijn intens trieste en respectloze bekladding van een nationaal monument, is de ander zijn symbool van de hypocrisie van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog terwijl het stil blijft (hoe dan, red.) over de voortdurende genocide op de Palestijnen. Zo heeft iedereen wel weer wat, maar we kunnen het er met zijn allen toch hopelijk over eens zijn dat de dingen die A. Hitler en kornuiten meer dan tachtig jaar geleden hebben geflikt echt niet door de beugel kunnen, zoiets doe je niet, dat is gewoon ongehoord, om niet te zeggen walgelijk, schokkend, totaal idioot, om al helemaal niet te zeggen: ONACCEPTABEL.
UPDATE - 2 minuten stilte BRUUT VERSTOORD door Diabetesfonds.
