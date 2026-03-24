[LIVEBLOG IRAN HIERR]

Ja oke, wel een beetje de dag die we allemaal wisten dat zou komen. Het AZC in Hardenberg, dat sinds 2016 het prachtige Overijsselse stadje verrijkt, met bijvoorbeeld steekpartijen en fietsendieven en OH ja een misbruikzaak, de locatie waarvan het COA tevens al in 2016 wist dat de sluitingingsdatum in principe 8 maart 2026 zou zijn, maar het COA toen 8 maart 2026 ineens daar was 'huiliehuilie luktniet luktniet' deed, waarop de gemeente maar zei 'Nou vooruit dan 24 maart, maar dan ook echt echt echt oprotten', terwijl het COA intern dus al wist dat ze dit mooi niet gingen halen, IS NOG NIET WEG. Van de 700 asielzoekers zijn nog 427 niet weggebracht, want ja welke andere gemeente wil het COA nog helpen. Hardenberg gaat dus vanaf morgen dwangsommen cashen, 55.000 euro voor de locatie in Hardenberg en nog eens 7.500 voor de noodopvang in het nabijgelegen Loozen. Een zuur zakcentje voor de gemeente, maar natuurlijk bedragen waar ze bij het COA niet van gaan bibberen. Het is nu enkel nog wachten tot ze hun eigen voorgenomen datum, 6 april, ook niet gaan halen. Matige infographic over deze KAKZOOI na de breek.