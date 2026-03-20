AZC Hardenberg NOG ALTIJD NIET WEG, blijft tot 6 april
Soort Soldaat van Oranje
Goh weedu nog van dat AZC in Hardenberg waar in 10 jaar tijd best wel een boel 'incidenten' waren, dat zo'n zware last werd voor het dorp en met name de wijk Marslanden dat de gemeente er wel een keer klaar mee was en besloot het contract voor de opvanglocatie niet te verlengen maar dat het COA toen maar niet oprotte want ja die asielzoekers moeten toch ergens heen en gemeente Hardenberg weer van ja regel dat dan en het COA van lukt niet en de gemeente van ja daaaag hebben wij niets mee te maken dus hier heb je een dwangsom voor elke dag dat je niet bent opgerot waarna het COA gewoon nog steeds niet vertrok en de gemeente zei nou oke je hebt een week de tijd maar dan ben je echt weg toch?? Die is nog niet weg, en volgens interne documenten blijven ze mogelijk nog tot 6 april. Dat gaat het COA minstens 812.000 euro aan dwangsommen kosten, maar dat calculeren ze gewoon lekker bij de verhuiskosten in. Overigens is ook in Epe inmiddels het stadium van de dwangsommen bijna bereikt. Maar oke. 6 april dus. Of langer. Waarschijnlijk langer.
Reaguursels
