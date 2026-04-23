Ok iedereen die nog dacht dat er ook maar één COA-medewerker wakker ligt van een eventuele door de gemeente opgelegde dwangsom, vergeet het. Het azc in Hardenberg moest anderhalve maand geleden leeg zijn, dat wist het COA al jaren, maar toch zitten er vandaag de dag nog 251 asielzoekers die het COA nergens kwijt kan. De dwangsom van de gemeente is inmiddels opgelopen tot 1,65 MILJOEN, dus dan zou je eventueel kúnnen denken dat er een beetje vaart wordt gemaakt om deze shitshow op te lossen. Nou nee. Het sluiten van de opvang in Hardenberg is 'GEEN TOPPRIORITEIT' bij het COA, aldus een interne memo. Simpelweg omdat de shitshow op een aantal andere plekken net ff groter is. Wat wél bovenaan het prioriteitenlijstje staat is het aanmeldcentrum Ter Apel, en de zooi daar binnen de perken houden lukt ook al niet dus eer de problemen daar en vervolgens in respectievelijk Breda en Epe zijn aangepakt, DAN is het de beurt aan Hardenberg. Dan zijn we vele miljoenen aan dwangsom verder, maar ach. Het gaat immers van de grote hoop, is uiteindelijk niet veel meer dan broekzak-vestzak met overheidsgeld en is niet eens de duurste dwangsompost binnen de asielketen. Maarrrr kabinet-Jetten komt binnen 2 weken met nieuwe asielmaatregelen, dus ooit, ergens, een keer komt alles helemaal goed! Echt waar.