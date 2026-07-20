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COA eist 184,7 miljoen van asielhotelbemiddelaar René Derksen

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De asielindustrie, misschien wel de allerstomste industrie (nipte voorsprong op big pharma, de martelwerktuigindustrie en de consultancy) en zoals in elke stomme industrie heb je er beunhazen die nog stommer zijn dan de rest. Zo had je asielsywert René Derksen, die zich kon opwerpen als 'tussenpersoon' bij onderhandelingen tussen het COA en de vele hotels die door het COA worden afgehuurd voor asielopvang. Het COA lette even niet goed op en zodoende worden Derksen en compagnon Bob van der Valk (benieuwd waar die na een eventuele veroordeling naar toekan) nu al 2 jaar onderzocht door het OM en de Fiod op verdenking van corruptie. Tot nu toe was bekend dat Derksen minstens 44 miljoen verdiende aan asieldeals, nu blijkt dat het COA een verbluffende 184,7 MILJOEN EURO van Derksen wil zien. Voor dat geld kun je in een heleboel gemeenten heel erg lang de afgesproken termijnen voor opvangcentra negeren, je kunt zelfs ruim 2 jaar alle schadevergoedingen voor wachtende asielzoekers mee betalen. Gamechanger!

Tags: coa, fraude, rené derksen
@Zorro | 20-07-26 | 13:55 | 50 reacties

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