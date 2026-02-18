Goed nieuws voor nareizigers, worden door COA uit azc's gehaald en in hotels geplaatst in afwachting van woning
Vandaag in GoedNieuws Vandaag: goed nieuws, van vandaag
Op vakantie in eigen land, wat wil een mens nog meer. Een deel van de achtduizend nareizigers die momenteel gewilde plekkies bezet houden in asielzoekerscentra, worden met een grote gezellige schoolbus (denken we) opgehaald door het COA en naar hotels gebracht, die ze dan bezet kunnen houden tot ze een woning krijgen, die ze dan bezet kunnen houden tot ze een betere woning krijgen (denken we). Vernuftig en barmhartig, want drukke azc's kosten loeiveel geld en u bent natuurlijk ook geen hardvochtige gek, u wil die mensen ook niet op straat in hun eigen pis zien slapen, of als sardientjes in een blik laten sardineren. Weet u wie trouwens ook geen hardvochtige gek is? COA-tussenpersoon René Derksen, en alle mensen die ongeveer hetzelfde doen als COA-tussenpersoon René Derksen. Rondje voor de zaak, lekker gewerkt pikken!
Zin in sardientjes nu.
