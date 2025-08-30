Het brekende nieuws na het debat was dat de politie deze asielzoeker niet had opgepakt, verhoord en vrijgelaten. Wilders had een grote fout gemaakt en excuses aangeboden! Dat de verdachte van de moord ook verdacht wordt van een poging tot en een voltooide verkrachting staat hooguit ergens onderaan. Hierdoor leek het alsof Wilders deze zedendelicten had verzonnen. Een walgelijke frame.

Wilders gaf aan dat de moordenaar van Lisa vlak ervoor twee brute zedendelicten had gepleegd. De politie was er nog niet aan toegekomen deze serieverkrachter te verhoren, vijf dagen was te snel , ze zijn overbelast en de pakkans voor penis-vaginaverkrachting ligt op 0,4% ( minuut 36 tot 38 ) De politie meldde dat de dader na de verkrachting niet was gepakt en hoorde pas achteraf over een poging .

Asielzoekers zijn gewoon mensen, en sommige mensen worden helaas geboren met psychische problemen. Echte vluchtelingen hebben daarbovenop een traumatische ervaring vanuit oorlog, natuurrampen of meer persoonlijke vervolging samen met een traumatische ervaring rond een levensgevaarlijke reis. Asielzoekers hebben psychische hulp nodig tot het tegendeel is bewezen.

Bijkomend voordeel van adequate psychische hulp richting asielzoekers is dat er risicotaxaties komen rond elke asielzoeker. Dan was eerder in beeld hoe deze persoon dacht over leuke meiden. Dan was er een kans dat hij tijdig leerde met zijn driften om te gaan en een kans dan psychologen of psychiaters aan de bel trokken en een machtiging aanvroegen voor een gesloten instelling.

Op zijn minst verplaatsen asielzoekers zoals hem naar een gesloten PAZC. Een psychiatrisch AZC waarbij de veiligheid van andere asielzoekers, personeel en onze samenleving centraal staat. Wie seksuele uitbuiting, culturele haat, criminaliteit en verslavingen gedoogd in en rond een normaal AZC, levert normale asielzoekers waaronder jonge vrouwen, kinderen en de buren over aan de leeuwen.

Bij een gevangenis is het normaal alle binnenkomende veroordeelden te screenen, observeren en sorteren. Bij plaatsing wordt rekening gehouden met de persoon en met de groep. Sommige daders kunnen niet op de groep uit zelfbescherming, bijvoorbeeld praktiserende pedofielen. Andere zware criminelen kunnen niet naast zwakkeren in een halfopen setting. Waarom doen we dit niet in AZC's?

Een lesbisch stelletje werd in een AZC gevraagd hun relatie niet te etaleren, het lijkt een reisadvies naar een land met een achterhaalde cultuur. AZC's vallen blijkbaar nog steeds buiten de reikwijdte van artikel 1 van onze grondwet. Als wij een veilige haven willen zijn waar mensen naartoe kunnen vluchten, moeten we de scepter oppakken en te paard onze tolerantie met harde hand opleggen.

Steekpartijen op AZC's zijn een structureel probleem, wanneer is het voor vrouwen, personeel, politie en buren een keertje genoeg!? Toen de politie voor het zoveelste onbenoemde incident weer op een ander AZC was, werden ze door de beveiliging gevraagd de zoveelste ongenode gast die niet eens in de asielprocedure zat te verwijderen. De politie werd in het gezicht geslagen en in het kruis gegrepen.

Op eenvoudige mishandeling staat drie jaar, opzetaanranding zes jaar, lokale drugshandel zes jaar en diefstal zes jaar. Onze vreemdelingenwet stelt zes keer dat “veroordeeld wegens een misdrijf waartegen een gevangenisstraf van drie jaren of meer is bedreigd” de grens is. De strafdreiging ligt bij deze delicten ruim boven de drie jaar, dus einde asiel, ongewenst vreemdeling en uitzetten aub.

Helaas breken advocaten en rechters dit steeds verder af. Ze mompelen dingen zoals acuut gevaar, hoeveel celstraf daadwerkelijk is opgelegd en zo verder. Ik vraag me af of ze beseffen welk signaal er uitgaat van een crimineel die regelmatig in of vanuit het AZC delicten pleegt, soms wordt opgepakt, maar altijd snel terugkomt. Mensen in en rond een AZC twijfelen of we überhaupt strafrecht hebben.

Criminele asielzoekers uit veilige landen hebben een totaal ander referentiekader. Voor hen is onze gevangenis ruimer en rustiger dan het AZC. Aan de ene kant mag je het terrein niet af, aan de andere kant heb je wel je eigen kamer. De groep die zulke celstraffen samen met af en toe een gratis vlucht naar het land van herkomst incalculeren, is groot. Ze keren in de illegaliteit toch wel terug.

Op zijn minst moeten we asielzoekers tijdens hun strafproces verhuizen naar een AZC zonder privileges om naar buiten te gaan. Dit geeft vrouwen en kinderen in en rond een AZC veiligheid. Voorlopige hechtenis is in andere Europese landen normaal. Het vluchtgevaar en het risico op recidive van de verdachte is nogal hoog. Na een eventuele veroordeling rest alleen detentie tot deportatie.

Wanneer er een volksprotest ontstaat rond de oprichting van nog een AZC is dat niet zuivere vreemdelingenhaat. Een groeiend deel van deze betogers is de Anarchie, Zedenfeiten en Criminaliteit vanuit falend overheidsbeleid zat. Ons wordt gemaand vertrouwen te hebben, terwijl bijvoorbeeld Ter Apel decennia problemen heeft en pas vorig jaar een volwaardig politiebureau met cellen kreeg.

Ik eis de strafrechtketen terug.