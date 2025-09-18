Gefeliciteerd gemeente Westerwolde, en gecondoleerd Nederland! Ter Apel is weer eens "really busy" en dat levert Westerwolde 50.000 pietermannen op. Te betalen door het COA, dus eigenlijk door U. We hebben inmiddels meer AZC's alsdan ziekenhuizen (stond op X dus is het waar) en nóg lukt het niet om beneden de RODE LIJN van max 2000 ericvanderburgers in Ter Apel te blijven. Echt gruwelijk, dat strengste asielbeleid ooit. Had u trouwens nog meegekregen hoeveel AZC's er in Nederland zijn? Ene mijnheer Wilders kent ze allemaal!