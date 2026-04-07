De bovenstaande timelapse komt vanaf ongeveer 5 uur en 8 minuten uit de NASA-livestream gisternacht. Het filmpje dat Elon deelde waarbij de capsule nog dichter langs de maan vliegt was niet gisteravond, maar Artemis I, en zulke vergissingen begin je nu eenmaal te maken als je voornamelijk Grok AI-meisjes zit te posten. Afijn, on de onderstaande video verdwijnt de zon even achter de maan voor de Artemis-bemanning en verkeren ze in het duister. En weer de video daaronder is het moment dat de bemanning na 40 minuten (geplande) contactbreuk aan de verre zijde van de maan, het contact weer herstelt met Houston. Moet toch altijd maar goed gaan zoiets.