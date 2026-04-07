Terugkijken: bemanning Artemis II verdwijnt achter maan, verliest contact en komt weer terug
Onze Sterrenzeilers
Daar gingen ze, timelapse
Artemis 2 Lunar approach timelapse. pic.twitter.com/kPa3cce9mN— Luke Leisher (@luke_leisher_) April 6, 2026
De bovenstaande timelapse komt vanaf ongeveer 5 uur en 8 minuten uit de NASA-livestream gisternacht. Het filmpje dat Elon deelde waarbij de capsule nog dichter langs de maan vliegt was niet gisteravond, maar Artemis I, en zulke vergissingen begin je nu eenmaal te maken als je voornamelijk Grok AI-meisjes zit te posten. Afijn, on de onderstaande video verdwijnt de zon even achter de maan voor de Artemis-bemanning en verkeren ze in het duister. En weer de video daaronder is het moment dat de bemanning na 40 minuten (geplande) contactbreuk aan de verre zijde van de maan, het contact weer herstelt met Houston. Moet toch altijd maar goed gaan zoiets.
Niet met blote ogen kijken!!
Artemis II is now entering a solar eclipse that will last for about an hour as Orion, the Moon and the Sun align. During this phase, the crew will see the Sun disappear behind a mostly darkened Moon. pic.twitter.com/VHdY5oa7aE— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 7, 2026
Na zo'n 40 minuten verbroken contact vinden Artemis en Houston elkaar weer
"We will always choose each other."— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026
Mission control has reacquired signal with the Artemis II crew after the mission’s planned loss of signal. Our astronauts are once again using the Deep Space Network to keep conversation and science data flowing between space and Earth. pic.twitter.com/aagRApba1z
Beste gratis relcame ooit?
Honored to have traveled further than any spread in history 🚀 Taking spreading smiles to new heights ❤️ pic.twitter.com/vDUJMi1qbS— Nutella (@NutellaUSA) April 6, 2026
De Lord Commander van de bemanning is joods trouwens (and you're blackpilling??)
Israel at noon. pic.twitter.com/l2m2In1nli— Reid Wiseman (@astro_reid) June 27, 2014
Reaguursels
