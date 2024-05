"Hamas accepts a ceasefire" was breaking news sent as push notifications to MILLIONS of people just now. One small problem: Hamas accepted a proposal that Israel hasn't seen. That's not usually how negotiations work. Doesn't matter. Another communications win for Hamas.

Kijk zo werkt dat dus in de internationale diplomatie. Akkoord gaan met een staakt-het-vuren-voorstel dat de andere partij, toch zeker in deze vorm, nooit heeft gezien. Dat gretig de wereld inslingeren en dan wachten op je nuttige idioten: zo pusht de NOS triggerhappy dat die ene partij akkoord is met het voorstel, en dan krijg je dus dat iedereen weer boos is op de andere partij, omdat zij zogenaamd alles doen om de vrede te traineren. Probleem in casu: het voorstel waar Hamas mee 'akkoord' is gegaan is niet het eerdere voorstel van Israël en Israël heeft deze versie van het voorstel nu pas binnen, en kan er kennelijk / blijkbaar, niet mee akkoord gaan. Volgens de ultrarechtse hardliner Ben Gvir (minister Nationale Veiligheid) is het zelfs allemaal een truc en moet Israël maar meteen Rafah binnenstormen. Jaja, u hoort: het is weer reuzegezellig in het spookhuis. We updaten, later meer.

Update - Erdogan: Boeboeboe Israël moet akkoord gaan

Update - "De premier en de ministers van het oorlogskabinet zullen vanavond een telefonisch overleg houden nadat het onderhandelingsteam klaar is met het onderzoeken v__an de reactie van Hamas, zei een Israëlische functionaris."

Update 20:55 - "Initial Reports of Israeli Tanks and Mechanized Infantry having crossed the Border Fence from Southern Israel into the Gaza Strip to the East of Rafah."

Update 21:07 - "Israel's war cabinet decides to proceed with operation in Rafah"