Ze flikkeren in India alles in de Ganges en China opende vorig jaar nog een miljard kolencentrales maar een beter milieu begint uiteraard in Amsterdam. Ten eerste: "Amsterdam moet verboden terrein worden voor ‘fossiele reclame’ zoals voor vliegvakanties en auto’s met een brandstofmotor." En dan nog iets: "Een lokaal verbod op reclame voor fast fashion – kleding waarvan de productie veel vervuiling met zich meebrengt – moet worden onderzocht." Dat is echt een dombotaks op het allerhoogste niveau. De kades storten in, de cokegangsters schieten elkaar om de dag voor de kop, er is geen woning te verkrijgen en dit krijg je er nou van als iedereen dronken van de natuurwijn het vakje GroenLinks aankruist. Nog maar een verbod. En wat voor een: een verbod op reclames. Dat is dan ook het enige wat ze kunnen daar: agressieve jankieboeboepolitiek. Verbieden van vuurtjes, bbq's, toeristen, bootjes, dieselwagens. Moreel verheven boven de rest met idealistische toekomstmuziekpolitiek het leven van anderen zo irritant mogelijk maken. Verbieden verbieden verbieden, het de burgers zo lastig mogelijk maken, maar een meurende kunstmestfabriek die het volk al veertig jaar vergiftigt en de woningbouw blokkeert lekker laten zitten.

Je kunt reclame voor vliegvakanties in de metro verbieden maar als je tegelijkertijd in iedere Volkskrant om de oren wordt geslagen met aanbiedingen om voor weinig op safari te gaan verandert er natuurlijk niks. Mensen die naar de Primark willen gaan omdat de kleding daar te betalen is gaan gewoon naar de Primark. En mensen die lekker vlees willen eten, gaan echt wel lekker vlees eten, die hebben namelijk geen reclame nodig om niet te vergeten dat ze vlees moeten eten.

Ten tweede: "Vanaf 1 januari 2025 krijgen alleen diesel- en benzinevoertuigen met een emissieklasse van 5 of hoger een parkeervergunning." Verbieden verbieden pesten pesten. Dus al die ondernemers werden in een eerder stadium al de stad uit gedreigbriefd en nu doen ze er weer een stapje bovenop: koop maar een dure bus, of zo'n elektrische kontscheet die met inbouw een radius heeft van 100 kilometer waar je geen fuck aan hebt, want anders krijg je geen parkeervergunning. Nu is Amsterdam helemaal niet bedoeld om in te wonen maar áls er al mensen wonen zijn het in ieder geval geen lui die met hun poten in de klei staan, of de werkbussen volgooien met kwasten en verf, of voor dag en dauw op pad moeten naar de bouwplaats, want die zijn allemaal WEGGEPEST door die chailattedrinkende tutholatypes van GroenLinks. Blijft over genderneutrale figuren als Rutger Groot Wassink, die lekker binnen de Ring van A naar B fietsen en daar 20 jaar geleden voor het laatst uit zijn gekomen. Peuk in de bek en op de binnenstadbrommer naar de Stopera, iedere ochtend hetzelfde fietstochtje. Zullen we nog even wat nieuwe vuilniswagens bestellen Zita? Ja, laten we dat doen! Dan tuffen we de burgers wel gewoon frontaal IN DE BEK, wat kan ons het ook schelen.