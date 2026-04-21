Arnold Karskens, misschien wel de minst gekke ex-mederwerker van Ongehoord Nederland, keert NIET terug als hoofdredacteur bij ON. Hij worstelde met het monster dat hij zelf gecreëerd had, zag dat dit monster ineens racistische en antisemitische trekken begon te vertonen en kreeg toen hij daar iets tegen probeerde te doen een beschuldiging van grensoverschrijdend gedraag aan z'n broek. Hij zou 'lekker kontje' hebben gezegd tegen Raisa Blommestijn, TOEVALLIG ook de titel van een ROMAN die Karskens later schreef over een experimentele publieke omroep vol (uiteraard slechts fictieve!) omroep-juice, waaronder een blonde presentatrice (uiteraard niet Raisa Blommestijn!) die botoxbehandelingen betaalde met belastinggeld. ON hoeft Arnold dus niet terug te halen, maar het heeft wel 'ernstig verwijtbaar gehandeld'. Het hele gedoe rond het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag klopte van geen kant, daarom moet ON Arnolds proceskosten vergoeden plus een schadevergoeding van 100.000 EURO. Eat that Raisa! Go Arnold, en de rest in de WW!