Zeg, hoe is het eigenlijk met ex-ON-presentator Jonathan Krispijn?

Hallo en welkom bij het Antisemietenjournaal

Hoe het is met Jonathan Krispijn, u weet wel, bekend van fietsendieven opsporen namens Ongehoord Nederland en Hart voor Humor (een podium waar hobbykomieken 3x heel hard 'neger' mogen roepen waarna de hele zaal zich een beroerte lacht, red.). Het pad van tamelijk onfrisse dommeling naar complete gek leek al ingezet toen hij rond een zoveelste coup bij ON ineens beweerde dat (inmiddels wijlen) toezichthouder Bauke Geersing een AIVD-infiltrant was. Inmiddels zijn we een paar maandjes verder en is Krispijn ontslagen bij de omroep (waarover meer in de aankomende GeenStijl Podcast) en gaat het allemaal nog verder bergafwaarts. Zo 'onthulde' hij laatst dat er in de Tweede Kamer, als alle camera's niet draaien, allemaal gemene dingen over Jezus worden gezegd, om later te 'onthullen' dat die onthulling over het Joodse PVV-Kamerlid Gidi Markuszower ging. Ahaaa, natuurlijk! U weet immers wie er verantwoordelijk waren voor de kruisiging van Jezus! Dezelfde verantwoordelijken als die van 7 oktober én NINE ELEVEN! Zucht.

KOEKKOEK

KOEKKOEK

27-10-25

