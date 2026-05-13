Het gore lef. Reinette Klever negeerde jarenlang vragen over ON!, schrijft nu zelf boek over ON!
Een soort reversed Ybeltje Berckmoes
Ongehoord Nederland, de ‘omroep van het vrije woord’, dreigt mij met een kort geding omdat ik een boek schrijf over de geschiedenis van ON! en betrokkenen om wederhoor vraag. RvT-vz @paulcliteur noemt dat ‘ongepast’ en ‘intimiderend’. Ik laat me niet bang maken.— Reinette Klever (@rjklever) May 13, 2026
Dit boek komt er. pic.twitter.com/2AfHB8GYaV
Reinette Klever is misschien wel de ranzigste, domste en meest schaamteloze NPO-graaier die ooit op het Mediapark heeft rondgelopen, en laten we wel wezen, ze heeft flink wat concurrentie. Als zakelijk directeur van omroep Ongehoord Nederland! bezorgde ze haar eigen dochter een aanstelling, een promotie en een dik salaris, en toen ze opstapte omdat ze minister werd voor de PVV, nam die dochter een deel van haar taken over voor een nog hoger salaris. Toen GeenStijl daar vragen over stelde besloot Klever eerst keihard te liegen, daarna nog een keer, om er daarna maar compleet het zwijgen toe te doen. Op Woo-verzoeken kreeg GeenStijl geen volledig antwoord omdat het om een 'privékwestie' ging en toen we verhaal gingen halen bij het Catshuis zei Klever dat we niet bij haar moesten zijn. En wat blijkt nu? Diezelfde Reinette Klever, die graaiende leugenares, is een boek aan het schrijven over haar tijd bij Ongehoord Nederland!, en loopt nu een potje te janken dat de omroep haar een kortgeding dreigt aan te doen. Wel grappig, want voordat Reinette Klever bij ON! betrokken was had je al Ybeltje Berckmoes, die jarenlang niks had uitgevoerd voor de VVD en daar een boek over schreef, overstapte naar ON! en daar na een geruchtmakend interview met de Geest Van Pim Fortuyn weer uit werd getrapt. Hoe dan ook, Paul Cliteur, niet onze vriend, heeft volkomen gelijk. Als die corrupte feeks een boek wil publiceren over ON! (dat is er al, overigens) dan hopen we dat die stoethaspels haar tot aan de poorten van de hel gaat vervolgen.
Bewijs: Reinette Klever is een laffe liegende trut
