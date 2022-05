Wat het een beetje is met dit soort figuren. Het klinkt allemaal heel onheilspellend. Alsof we straks allemaal met een barcode op ons voorhoofd geprint in de rij voor de supermarkt staan. En als je teveel CO2 hebt gebruikt dan krijg je geen eten meer. Zo klinken die voorspellingen. En dan zegt iedereen, terecht, Tjezus Gekke Wappie!! Doe ff normaal dit gaat dus nooit gebeuren. En daar hebben ze dan gelijk in.

Maarrrrr....

Als je 10 jaar geleden zou zeggen, de overheid eigent zich zoveel macht to dat de complete communicatie van hele wijken tegelijk wordt afgetapt. Zonder dat hier enige functionerende controle in zit. Niemands communicatie is meer veilig en bestaat alleen bij gratie van een stel ongecontroleerde mensen in een of ander gebouw van de overheid waar niemand toegang tot heeft en geen controle op is.

Als je dat 10 jaar geleden zei, dan versleten ze je voor gek. "Alsof de DDR terug komt, mafketel! Zeker zoals in Das Leben Der Anderen, dat iemand af zit te luisteren met een microfoon op zijn oren en een glas tegen de muur... Dat zijn stasi praktijken! We hebben een werkend controlerend orgaan naast de overheid. Er is no way in hell dat dit soort praktijken ooit nog het daglicht zullen zien!"

En toen hadden we ineens een sleepwet, die nu naar blijkt veel grootschaliger wordt ingezet als van te voren gedacht, en waar nog minder controle op is als gedacht, en die nu in het licht van de Oekraine oorlog ook nog eens wordt uitgebreid.

Tja. Dan klinken die wappie verhalen van 10 jaar geleden ineens een stuk helderder.

Oftewel het probleem is dat iedereen bij dit soort voorspellingen een of andere dystopische samenleving ziet, terwijl in werkelijkheid het leven gewoon door gaat zoals vanouds, maar er salami-technisch steeds een stukje meer werkelijkheid wordt van de "gekke wappie complottheorien"

Toen in 1968 dat boek werd geschreven is alleen het jaartal wat te vroeg in geschat.