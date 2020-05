Het is natuurlijk hartelijk lachen, dat hele gedoe met channeling en “postuum praten met Pim”, maar waarom zouden mensen die daar heilig geloven geen plekje mogen krijgen in het mediageweld? Mogen die niet spreken op een vooralsnog volkomen privaat mediakanaal op een privaat platform? Ik ken kanalen op youtube waar nog veel uitzinniger claims worden gedaan.

Als je soms leest wat sommige reaguurders met grote stelligheid en heilige overtuiging aan absolute nonsens neerpennen, dan vind ik dit soort esoterisch gezweefteef allemaal niet zo erg. Het is tamelijk onschadelijk allemaal. De EO bestaat immers ook.

Misschien hadden ze bij ON een iets strakker redactiestatuut moeten hebben, zoals die fophef met Haye van der Heiden al liet zien (alhoewel ik vind dat hij in principe volstrekt gelijk heeft), maar ja... als je een ander geluid en verhaal zoekt achter de oppervlakkige nieuwsberichten dan hoef je het woord Bilderberg maar te laten vallen en je zit al in de complothoek. Terwijl die conferenties gewoon bestaan, ontkent ook niemand. En voor je het weet zit je in de wereld van de illuminati, geheime genootschappen en dan is het linkje naar esoterisch geneuzel heel kort. Dus baken dat maar eens af in een redactiestatuut.

Vanaf wanneer wordt iets kul en nonsens en belachelijk?

Die grens is niet zo makkelijk. Kortom, ik heb er wel een beetje gemengde gevoelens bij. En om dan meteen ook Arnold Karskens en Joost Niemöller af te doen met “guit by association”, zonder dat er überhaupt sprake is van schuld - want wat doet ze nou verkeerd? Ze gelooft in iets waar geen bewijs voor is. Dat geldt voor alle mensen. Alle mensen geloven in dingen waar geen bewijs voor is. Mogen ze toch ook gewoon voor uit komen?

In dit verband zag ik gisteravond de overpeinzing van Sven Hulleman.

www.youtube.com/watch?v=9QzlmRFw3Oo