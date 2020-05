Die channeling is natuurlijk erg triest en complete stierenpoep. Neemt niet weg dat Ongehoord Nederland ook goede dingen over het voetlicht brengt. Arnold Karskens blijft rake dingen zeggen. Ook die aflevering van het Panel laatst met Henk Westbroek, Jan Roos en Arthur van Amerongen die de duurzaamheid fileren is het aangluren meer dan waard. Ongehoord Nederland doet wat het belooft. Vrijheid van meningsuiting en out of the box denken is hun handelsmerk, dat daarbij soms bizarre theorieën voorbij fietsen is totaal geen reden om ze compleet te verketteren. Nu worden ze hier met het badwater weggegooid en hun hele reputatie afgefikt om een paar bedenkelijke uitzendingen. WTF cares? Wat je interessant vindt neem je tot je en wat je niet boeit laat je passeren. Ook hier komen topics voorbij die nergens over gaan? Ik bedoel maar.