Pim had 't echt niet anders gewild (zn liquidatie), hoor ik via kanaal Robert, het was een battle bij de poort, maar hij won van de ambulancebroeders door toch over te gaan.

Pim vergelijkt zijn dood dan ook een beetje die van Kennedy en in 1 zin koppelt hij daaraan dijken, regen en een nieuw deltaplan, anders verzuipen we zegt Pim, binnen 5 jaar, eerste extreme droogte, daarna heel, heel veeeel regen en dan verzuipen we.

Karma van de planeet, daardoor corona.

Fantastisch om te zien, vindt Pim, de saamhorigheid, mogen we trots op zijn van Pim, een nieuw bewustzijn op een ouderwetse manier zoals in de tweede wereldoorlog, de oude VOC mentaliteit dus, aldus Pim.

En inderdaad, Pim is deel van de intergalactische ruimtepolitiek.

Vind ie ge-wel-dig!!, de combi digitaal en dood werkt prima.

Effect van 5g straling op immuunsysteem, dat probleem is Pim bekend, net als asbest en hoogspanningsmasten, kwaad, schadelijk, dementie, kanker, hormonaal het hele systeem ontregelend want de totale energie die om de mens heen hangt, grof-stoffelijk aanwezig en verbonden met het magnetisch veld van de aarde, waar wij over heen lopen en waar wij energie ontvangen, 5g is te geconcentreerd en daardoor is het een soort rontgenstraling. Gaat niet door bomen heen.

Onze hersenen zijn een televisie, 5g gaat broadcasten in t brein van mensen.

Chip plaatsen in lichaam en dan stuurt 5g op afstand beelden, 2033 is t zover.

