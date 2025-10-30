achtergrond

Welja, professioneel Jodenhater Nick Fuentes te gast bij Tucker Carlson

Niets blijft ons bespaard

Schakelen we nu even 138 godvergeten minuten over naar Amerika, waar misschien wel de meest notoire Jodenhater die het internet heeft voortgebracht mocht aanschuiven bij Tucker Carlson (bekend van Rutger Bregman en Eva Vlaardingerbroek). Het antisemitisme van Nick Fuentes is van het virulente soort, niet het huis-tuin-en-keuken gedoe dat we hier gewend zijn. Geen halfzachte pogingen Joden gelijk te schakelen aan Israëliërs, maar gewoon, Hitleresque oproepen ze uit te schakelen. Uitzending komt overigens na een periode waarin Carlson en Fuentes het flink met elkaar aan de stok hadden, maar dat is inmiddels bijgelegd: "Sorry i called you gay," aldus eerstgenoemde. Korte, dystopische fragmenten na de breek.

Edgy dit

Nee precies

lol

Hee kijk!

Tags: nick fuentes, tucker carlson, antisemitisme
@Schots, scheef | 30-10-25 | 16:35 | 59 reacties

Reaguursels

