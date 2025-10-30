Welja, professioneel Jodenhater Nick Fuentes te gast bij Tucker Carlson
Niets blijft ons bespaard
The Nick Fuentes Interview— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) October 27, 2025
(0:00) The Origins of Nick Fuentes
(17:10) The Daily Wire’s Efforts to Destroy Fuentes
(35:02) Why Fuentes Decided to Challenge the Conservative Establishment
(46:25) Why Did Fuentes Attack Joe Kent?
(57:31) Identity Politics
(1:01:55) Why Did Fuentes… pic.twitter.com/slCKkjqKv5
Schakelen we nu
even 138 godvergeten minuten over naar Amerika, waar misschien wel de meest notoire Jodenhater die het internet heeft voortgebracht mocht aanschuiven bij Tucker Carlson (bekend van Rutger Bregman en Eva Vlaardingerbroek). Het antisemitisme van Nick Fuentes is van het virulente soort, niet het huis-tuin-en-keuken gedoe dat we hier gewend zijn. Geen halfzachte pogingen Joden gelijk te schakelen aan Israëliërs, maar gewoon, Hitleresque oproepen ze uit te schakelen. Uitzending komt overigens na een periode waarin Carlson en Fuentes het flink met elkaar aan de stok hadden, maar dat is inmiddels bijgelegd: "Sorry i called you gay," aldus eerstgenoemde. Korte, dystopische fragmenten na de breek.
Edgy dit
Nick Fuentes tells Tucker Carlson about his love for Stalin pic.twitter.com/dfMqFt3McK— Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) October 28, 2025
Nee precies
Nick Fuentes and Tucker Carlson say pornography is not just sabotaging normal sexual relationships, it’s making people gay and trans.— Fuentes Updates (@FuentesUpdates) October 27, 2025
“It’s impossible for a real woman to compete with the availability and the novelty of pornography." pic.twitter.com/hr4G47fI27
lol
The whole thing was worth it just for this exchange. pic.twitter.com/NXZIZbf7M1— Nick Dixon (@NJDixon) October 28, 2025
Hee kijk!
Nick Fuentes receiving a superchat, describing the Israeli network behind the rise of Geert Wilders pic.twitter.com/bxEuNPsmMh— Cheeseburger (@Kaas__Cowboy) October 29, 2025
