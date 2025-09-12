achtergrond

MILJOENENNOTA GELEKT. NEDERLANDER VOLGEND JAAR NOG 0,3 PROCENTPUNT RIJKER!!!

FANTASTISCH. EELCO HEINEN GRAAG ZSM HEILIG VERKLAREN

We gaan een plein in Bennekom naar Eelco Heinen vernoemen. Lelystad krijgt een Dick Schoof Allee. Wat een geweldig kabinet. Wat een geweldige mensen. Het beste tweevoudig demissionaire kabinet ooit. Geweldig gelekt aan De Telegraaf ook. En geweldig gelekt aan RTL Nieuws. Maar vooral: wat een geweldig nieuws. We dachten al dat er geweldig nieuws over onze koopkracht aan zat te komen, namelijk een stijging van 1%, maar we krijgen dus een stijging van 1,3%. Dat is even 0,3 procentpunt waar wij helemaal niks voor hoeven te doen, alleen maar al die geweldigd mensen in ons geweldige kabinet op onze blote knietjes voor bedanken. Schitterend schitterend schitterend dit. Kabinet-Schoof 1.3 LEVERT MENSEN. Was het maar alvast dinsdag. Of alvast volgend jaar. Als we allemaal leuke dingen konden gaan kopen van die 0,3 procenpunt extra koopkracht die we krijgen. Heerlijk heerlijk heerlijk. Hoera. Hoera. Hoera.

Tags: prinsjesdag, miljoenennota, gelekt, het zoet
@Ronaldo | 12-09-25 | 16:18 | 131 reacties

