Ze zijn er hoor. De eerste Oranjefans. Dat zijn mensen, die fan zijn van Oranje. Niet van geel. Niet van paars. Niet van groen. Maar echte Oranjefans. En voor de échte Oranjefans is Prinsjedag toch wel een beetje wat Pasen is voor de échte Jezusfans: het feest waar het écht om draait, in tegenstelling tot die commerciële gedrochten met Koningsdag en Kerstmis. Dus waren ze er al voor acht uur, de echte Oranjefans. Ook al duurt het nog vijf uur tot de eerste koets voorbijkomt en ze kunnen zwaaien naar de speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling, de ex-voorzitter van de Stichting Gelijkwaardig Herstel, de Special Envoy voor TechLeap.nl en die ene gast die vanmiddag een praatje moet houden. Hoera. Hoera. Hoera.