GOED DIE HOED!

Het was weer Prinsjesdag. Voor de een is dat een hoofdzakelijk politieke gebeurtenis, terwijl de ander juist zoiets heeft van "HEE prinsjesjes! Hoedjes! KIJK WAT EEN LEUKE HOEDJES!". Voor dit topic sluiten wij ons aan bij die tweede categorie. Want bezuinigingen dit, dat, zus en zo, het oog wil verdomme ook wat. Gelukkig stelde deze editie van het jaarlijkse troonredecircus weer niet teleur. Na de breek een samenvatting van Prinsdesdag 2024 in 10 outfits.

Mona Keijzer

Allemachtig, wat gebeurt hier? Tenzij het een ode aan de Nederlandse carnavalstraditie moet voorstellen en Mona hier verkleed is als bloemetjesgordijn, begrijpen wij er niets van.

Enge protestmevrouw

Als dit een betoog TEGEN subsidie voor kunst en cultuur moet zijn, chapeau. Bij het zien van dit kansloze knutselwerkje krijgen wij zin om direct elke mogelijke geldkraan richting links hobbyisme dicht te kitten. Alles onder de hoed maakt weinig goed.

Deze meneer

De SP had een aantal mensen met een zwaar beroep uitgenodigd, om politiek Den Haag eraan te herinneren hoe sjofel en onverzorgd dat tuig eruitziet. Deze meneer heeft op de lip iets dat wij alleen kunnen kwalificeren als een 'befbezem', en dat is dan weer supercool.

Vrouw holle

Caroline van der Plas was gekleed in Urker klederdracht, maar het doet vooral denken aan die duivenmevrouw van Home Alone 2. Het is uiteraard weer een of ander statement over de visserij dus als we er teveel grapjes over maken wordt Lientje boos.

Esther Ouwehand's Dierenpak

Voor nog treurigere statements moet je sinds jaar en dag bij de Partij voor de Dieren zijn. Esther Ouwehand koos (opnieuw) voor een jurk vol kruizen, om de dooie dieren te herdenken. Erg zeg. Ze nam bovendien Linda Nooitmeer mee, voorzitter van het NiNsee. Of Ouwehand hiermee een parallel trekt tussen dierenleed en de slavernij, is onduidelijk.

Ines Kostic (PvdD)

YOU'VE BEEN HIT BY

YOU'VE BEEN STRUCK BY

A SMOOTH CRIMINAL

Prinses Laurentien

Als je als lid van het Koninklijk Huis net onder vuur hebt gelegen, past het misschien om je iets meer op de achtergrond te begeven in het eerstvolgende publieke optreden. Nou, dat is niks voor prinses Petra Laurentien. Die besloot plaats te nemen in de Glazen Koets in deze felroze snoepjurk. Leuk staaltje 'fuck the haters'.

ALEXIA

Niet dat we er een mening over hebben of zo, maar over de keuze om Alexia een jurk met veel reliëf aan te trekken is waarschijnlijk lang vergaderd. De meid was precies 1 strakke jurk verwijderd van de titel prinsASS. Desondanks stal ze de show, mede dankzij een armbandje met de tekst 'Ginger Ass' dat leidde tot veel vragen aan het adres van Josine Droogendijk.