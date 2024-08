GeenStijl signaleert: iets nieuws, op de huisdierenmarkt. Dolce & Gabbana hebben een luxeparfum ontwikkeld voor uw viervoeter. Het was Bert Visscher die ooit zei "nog even en ze komen met pilletjes dat hun pis ruikt naar Chanel °5" en die voorspelling is bij dezen weer een stapje dichterbij. Voor slechts 99 eurie ruikt jouw hond het lekkerst van alle honden op het poepveld. “I am delicate, authentic, charismatic. Cause I’m not just a dog, I’m Fefé." Noten van muskus, sandelhout en ylang-ylang (géén pianist, red.). Je betaalt natuurlijk het meeste voor het flesje zelf, waar een 24-karaats-gouden hondenpootje op staat. Maar: je krijgt er wel een halsband bij!!

Dat dierendeskundigen al hebben gewaarschuwd voor het feit dat een parfum veel negatieve gevolgen voor het dier kan hebben, veel honden zijn immers voor hun oriëntatie erg afhankelijk van geur, maakt natuurlijk voor de doelgroep niets uit. Die heeft er ook geen problemen mee dat hun doorgefokte keffertje een cirkelvormige stamboom heeft, amper kan ademen en dat als het beest niest je eventjes de oogjes terug op het hoofd moet drukken omdat een veel te kleine schedel voor een iets te groot brein ervoor zorgt dat alles uitpuilt. Nee, een hond is leuk zolang hij bij je interieur past en vooral niet ruikt als een hond. Wat we bedoelen te zeggen is dat dit product op de markt is gebracht voor Gordon.