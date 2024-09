De Gouden Regel van het Internet luidt: als een grap heel veel likes krijgt op de sociale media, is dat in 99% van de gevallen niet omdat het zo'n briljante grap is, maar omdat mensen HET ER MEE EENS ZIJN. Misschien is bovenstaande take op de troonrede van Jacob Spoelstra een uitzondering, maar wij kenden 'm al en vonden hem de vorige keer ook niet leuk, dus gaan we er maar gemakshalve vanuit dat al die likers en reposters ook vinden dat buitenlanders (en mensen van overspanning) hun bek moeten houden over migratie. Mondje dicht, dankbaar zijn en het hebben van een eigen mening graag overlaten aan mensen die wel deugen, zoals "standup comedian" Jacob Spoelstra. Begrepen?

WILLEM-ALEXANDER: Is trouwens voor meer dan 90% Duits