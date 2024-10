Even een blik werpen naar de hedendaagse verfijnde herenmode. Wat op dit moment dus HELEMAAL HET is, is een pak dat 4 maten te klein is. Het idee dat knoopjes er zijn om dicht te kunnen knopen is achterhaald, dat weet iedereen. Roger Stone zei ooit "nobody wants to see your ankles", nou die wist dus echt niet waar 'ie het over had. Wurm jezelf in een stretchy Salerno pakkie waarvan de mouwen tot je ellebogen en de broekspijpen tot je knie komen en maak de blits op het kamp op kantoor. Een outfit waarmee je iets wil zeggen, namelijk dat je een cryptocursus verkoopt posters van Andrew Tate aan de muur hebt ambitie hebt. Deze vorm van fashion draait uiteraard om VIBES en de vibes die het geeft zijn 'ik werk bij de botsauto's op de kermis' en 'wat de kk zei je over mijn moeder ouwe'. Het model in kwestie is overigens helder licht Jay Zwarts, die je tegen betaling ook zonder kleren kunt zien.