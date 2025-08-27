GSTV. NSC geeft weer iedereen behalve NSC de schuld van Ontstane Politieke Situatie
Dit is: wel gek
Als je met één vinger naar iemand anders wijst, dan is de kans groot dat die vinger afkomstig is van een van de drie mensen die nog gelooft dat NSC een serieuze partij is. Terwijl de hele Kamer (debat is nog bezig) het erover eens is dat de partij het landsbestuur nog verder de ratsmodee in heeft geholpen, zegt Nicolien van Vroonhoven "Dit voelt ook echt als de beste beslissing" alsof ze net een nieuwe lamp bij de Leen Bakker heeft uitgekozen. Wat nou de inhoudelijke argumentatie is achter een minister 'steunen' die plotseling via de media zijn biezen pakt, kon de fractievoorzitter van NSC ook nu weer niet voor het voetlicht krijgen. Maar dat zal ook wel de schuld zijn van iemand anders.
