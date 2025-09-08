Ja SORRY hoor maar dan zit zo'n Eddy van Hijum vanochtend bij WNL te mieren over het CDA en dat is toch een beetje alsof Ronald Koeman roept dat Litouwen niet kan voetballen. Bij Turbo LPF ging ALLES mis wat er mis heeft kunnen gaan met gekonkel, gedoe, geklooi, tranen, backstabben, chaos, onduidelijkheid, muiterij, weglopers, idioterie, idioterie (2), onzin, onkunde, wanorde, onkunde (2) en totale krankzinnigheid. Ze hebben er met hun kreupele coalitiegenoten zó'n grafbende van gemaakt dat het ze überhaupt niet is gelukt over te gaan tot De Inhoud. 'NSC'ste actie ooit bij NSC' is al een internetmeme en dan komt chef grashark (0 zetels) ons nog eventjes wijzen op de tekortkomingen van het CDA. Nou bedankt hoor Eddy, maar daar hebben we jou niet voor nodig.