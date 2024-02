"Pieter Omtzigt is bereid om een kabinet van PVV, VVD en BBB te steunen met een gedoogakkoord waaraan hij zich wil committeren. De NSC-leider opent daarmee alsnog de deur naar een rechts kabinet" (Volkskrant). "Omtzigt blijft nee zeggen tegen meerderheidskabinet met PVV" (NOS). Het is Omtzigt voor en Omtzigt na deze formatie, zoveel is duidelijk. Kim Putters zit naar eigen zeggen nu op het spoor van een meerderheidskabinet. As we speak ONTVANGT de informateur nu Dilan Yesilgöz, vanmiddag komt Omtzigtman weer langs. VVDilan zei twee weken geleden een stap vooruit te willen zetten als NSC dat ook zou doen dus potentieel belangrijke dag. Maar Omtzigt dus we weten het niet, Putters op zijn beurt weet hoe laat het is als de NSC-voorman vraagt of hij de dienstauto mag lenen. Het wordt sowieso tijd de pleister er eens af te trekken. Dan kan Timmerfrans daarna een poging doen een kabinet te vormen en dan gaan we in november weer naar de stembus. Later meer.

Update 12:46 - Yesilgöz wil nog steeds een extraparlementair kabinet