Schakelen we nu live over naar de Nationale Vergaderzaal te Den Haag waar de zomerverkansie het reces opnieuw hinderlijk onderbroken wordt voor alweer een debat over CHAOS, WANBESTUUR en overig PRUTSWERK door wachtgeldgerechtigde graaiers die er niets van bakken, en er een algeheel zooitje van maken, zodat er zomaar opeens vanuit het niets - goh ja, hoe kan dat toch - politieke situaties ontstaan. DICK, ZO WERKT HET NIET! Veel plezier! Update: livestream hapert weer eens en staat nu na de break. Hiero de backup stream.