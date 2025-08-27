achtergrond

GSTV. De Puinhopen Van Één Jaar Schoof

Hoe vinden we: zelf dat het gaat

Wat. Een. Toestand. De situatie is dat de politiek vandaag debatteert over de ontstane politieke situatie, die is ontstaan als gevolg van een situatie elders die diverse functies elders opleverde. Gisteren kwam er nog een briefje van Dick Schoof waar in stond dat hij het allemaal ook reuze vervelend vindt, maar dat hij toch van plan is vrolijk door te regeren met partijen die in totaal 32 van de 150 Kamerzetels bezetten. Grote tijd voor de enige politieke vraag die er op dit moment toe doet: HOE VINDEN WE EIGENLIJK ZELF DAT HET GAAT?

@Ronaldo | 27-08-25 | 12:59

