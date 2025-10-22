Ja mensen u mag weer. Rest van de week negeren dat de boel hypergecommercialiseerd is en met allemaal stakeholders en keyfigures bere-interessant doen over queercommunity dwarsverbanden, alle lagen diversiteit, kunst of misschien heet het wel art, mental health nightlife revolution talks, striking light installations, War Child fundraising double down talkytimes, Gaza-praat, yoga-ateliers, breathwork sessions, storytelling, foodtruck bandenoppomp experiences, celebrating black queer joy en natuurlijk immersive interactive workshops over hoe kontholmieren eigenlijk dansen, en o ja over dance en house en techno (er zijn zelfs recensenten die 'grimmige techno' vijf sterren geven), terwijl het natuurlijk maar draait om één ding: met je vriendje of vriendinnetje een Nintendootje opvreten en hoogstpersoonlijk controleren of er buitenaards leven is. Vanaf nu is het 24 uur per dag rammen: vanavond al bij Ben Klock, of David Penn, of Verknipt, of misschien gaat u wel met een stel zestigers naar Paradiso en staat er weer een of andere dronken Linda naast u te tetteren. Veel plezier, laat de paddenstoeltjes thuis, u bent niet in het bos.