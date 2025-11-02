achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Nieuwe dag nieuwe uitleg door De Correspondent over hoe erg alles is

Ja heel benieuwd wat ze nu weer vinden

Ze heeft natuurlijk gelijk. In 2023 hadden de PVV, BBB, FvD en JA21 48 zetels, en nu ondanks Wilders' verlies nog steeds 46. Maar de video is vooral tussen de regels interessant. Hier zie je live hoe The Longhouse haar grip op discours en cultuur kwijtraakt: "Het normaal maken van zaken die niet normaal zijn is een machtsstrategie van uiterst rechts. Politiek succes draait in die strategie niet zozeer om resultaten, maar om ervoor te zorgen (sic) dat andere, gematigde partijen die extreme standpunten overnemen. En zo schuift het hele politieke debat op naar rechts." Je zou het maar af durven drukken als politieke analyse. Hey maar waarom zouden gematigde partijen die standpunten overnemen als deze 1) geen daadwerkelijke zorgen vertegenwoordigen waar om die reden 2) een daadwerkelijke electorale markt voor is? Zou het in de verste verte misschien zo kunnen zijn dat de grieven van """uiterst rechts""" niet enkel luchtspiegelingen zijn? Afijn, wat het matriarchaat rest is: het beschamen dissidentie.

Oh ja bijna vergeten de video zelf

correspondent.mov

niet normaal

Tags: correspondent, uiterst rechts, uitleg
@Spartacus | 02-11-25 | 21:01 | 174 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

GeenStijl Wetenschaps Uitleggings Service: zoooooo ver staat de maan van ons vandaan

Een kleine stap voor de mensheid maar een enorme stap voor vakantiegangers naar Zuid-Frankrijk

@Ronaldo | 30-08-23 | 18:00 | 146 reacties

KLIMAATPANIEK. Correspondent deepfaket Rutte

Terwijl: de echte deepfake was natuurlijk dat 'avontuur' in de VS

@Ronaldo | 28-10-21 | 10:00 | 0 reacties

LOL. Verkenners: "Functie elders" niet besproken

"Inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media"

@Ronaldo | 26-03-21 | 17:10 | 0 reacties

Dit is hoe de Correspondent het vuile werk opknapt voor de Belastingdienst in de toeslagenaffaire

Als je dit jaar één verhaal leest, laat het dan deze reconstructie van ⁦burgerjournalist Marcel van den Berg over dit gewauwel op De Correspondent zijn

@Redactie | 26-11-20 | 12:00 | 0 reacties

LOL. Rutger Bregman eist KLIMAATMOBILISATIE

Bregman en zijn als medicijn tegen de realiteit vermomde commerciële oplichterskliek raken razendsnel oververhit en beginnen oorlogstaal uit te braken

@Van Rossem | 22-10-19 | 10:05 | 0 reacties

Nieuw boek Correspondent-dominee Bregman is zó episch, dat je het niet kunt samenvatten

Voorbij de waan van de dag kom je kennelijk bij de waan van de ironieloze PR-eigenpijperij

@Ronaldo | 09-06-19 | 13:25 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.