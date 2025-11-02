Nieuwe dag nieuwe uitleg door De Correspondent over hoe erg alles is
Ja heel benieuwd wat ze nu weer vinden
November 1, 2025
Ze heeft natuurlijk gelijk. In 2023 hadden de PVV, BBB, FvD en JA21 48 zetels, en nu ondanks Wilders' verlies nog steeds 46. Maar de video is vooral tussen de regels interessant. Hier zie je live hoe The Longhouse haar grip op discours en cultuur kwijtraakt: "Het normaal maken van zaken die niet normaal zijn is een machtsstrategie van uiterst rechts. Politiek succes draait in die strategie niet zozeer om resultaten, maar om ervoor te zorgen (sic) dat andere, gematigde partijen die extreme standpunten overnemen. En zo schuift het hele politieke debat op naar rechts." Je zou het maar af durven drukken als politieke analyse. Hey maar waarom zouden gematigde partijen die standpunten overnemen als deze 1) geen daadwerkelijke zorgen vertegenwoordigen waar om die reden 2) een daadwerkelijke electorale markt voor is? Zou het in de verste verte misschien zo kunnen zijn dat de grieven van """uiterst rechts""" niet enkel luchtspiegelingen zijn? Afijn, wat het matriarchaat rest is: het beschamen dissidentie.
Oh ja bijna vergeten de video zelf
correspondent.mov
The screams of the longhouse while Man overcomes nature. pic.twitter.com/5D6l7zrm5b— Marlin, Esq (@nostalgiafkninc) August 1, 2023
niet normaal
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Etnoculturele rellen VK: 400 arrestaties, islamitisch geweld Birmingham neemt toe
Zwaartepunt politiek, politie en media blijft bij "far-right thuggery" liggen
GeenStijl Wetenschaps Uitleggings Service: zoooooo ver staat de maan van ons vandaan
Een kleine stap voor de mensheid maar een enorme stap voor vakantiegangers naar Zuid-Frankrijk
KLIMAATPANIEK. Correspondent deepfaket Rutte
Terwijl: de echte deepfake was natuurlijk dat 'avontuur' in de VS
LOL. Verkenners: "Functie elders" niet besproken
"Inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media"
UITLEG: Eerst heel koud, dan weer heel warm
GeenStijl Uitleg Service
Dit is hoe de Correspondent het vuile werk opknapt voor de Belastingdienst in de toeslagenaffaire
Als je dit jaar één verhaal leest, laat het dan deze reconstructie van burgerjournalist Marcel van den Berg over dit gewauwel op De Correspondent zijn
LOL. Rutger Bregman eist KLIMAATMOBILISATIE
Bregman en zijn als medicijn tegen de realiteit vermomde commerciële oplichterskliek raken razendsnel oververhit en beginnen oorlogstaal uit te braken
Nieuw boek Correspondent-dominee Bregman is zó episch, dat je het niet kunt samenvatten
Voorbij de waan van de dag kom je kennelijk bij de waan van de ironieloze PR-eigenpijperij
Hee GU. De Correspedant zoekt je
Amerika-oplichters willen oppermod van Nederland spreken.