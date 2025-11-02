Ze heeft natuurlijk gelijk. In 2023 hadden de PVV, BBB, FvD en JA21 48 zetels, en nu ondanks Wilders' verlies nog steeds 46. Maar de video is vooral tussen de regels interessant. Hier zie je live hoe The Longhouse haar grip op discours en cultuur kwijtraakt: "Het normaal maken van zaken die niet normaal zijn is een machtsstrategie van uiterst rechts. Politiek succes draait in die strategie niet zozeer om resultaten, maar om ervoor te zorgen (sic) dat andere, gematigde partijen die extreme standpunten overnemen. En zo schuift het hele politieke debat op naar rechts." Je zou het maar af durven drukken als politieke analyse. Hey maar waarom zouden gematigde partijen die standpunten overnemen als deze 1) geen daadwerkelijke zorgen vertegenwoordigen waar om die reden 2) een daadwerkelijke electorale markt voor is? Zou het in de verste verte misschien zo kunnen zijn dat de grieven van """uiterst rechts""" niet enkel luchtspiegelingen zijn? Afijn, wat het matriarchaat rest is: het beschamen dissidentie.