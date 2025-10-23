achtergrond

Ojee. Desinfecterende handgel mogelijk verboden wegens KANKERVERWEKKEND

Hoe verwekkend?

Tsja nog niet eens zo heel lang geleden stond bij de ingang van iedere supermarkt, snackbar of darkroom zo'n apparaat waar je je handen onder moest houden om vervolgens een kwakje alcoholgel tegen corona te ontvangen. De echte fanatiekelingen hadden zelfs altijd hun eigen flesjes desinfectiemiddel op zak, of pleitten ervoor het goedje te laten injecteren. Het motto was ineens 'wees geen debiel, houd je tengels steriel', dood dood dood aan bacteriën! Maar wat nu blijkt: dat was helemaal niet zo gezond. Sterker nog, de EU denkt eraan om desinfecterende handgel TE VERBIEDEN omdat je er... Rappapaa rappapaaa... KANKER VAN KRIJGT. Met name 'langdurige blootstelling' aan de ethanol kan gevolgen hebben op vruchtbaarheid en riciso op verschillende soorten kanker vergroten. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) komt eind volgende maand voor het coronatribunaal bijeen om zich over de ethanol-kwestie te buigen.

Tags: handgel, kanker, europese unie
@Zorro | 23-10-25 | 19:33 | 110 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

