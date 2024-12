Bekende Nederlanders doen een heleboel nutteloze dingen maar er is altijd nog DE KROON en die wordt in dezen gespannen door JANTJE SMIT. Negen Europese rechters gaan zich buigen over de vraag of HET HOOFD VAN JAN SMIT een merk is. De zanger wilde namelijk graag van zijn hoofd een merk maken, waarop de EUIPO reageerde met HOEZO HAHA DIT IS EEN VET NORMAAL HOOFD en onder andere stelde dat Smits gelaat niet veel meer was dan "a face in the crowd". Dat viel zo slecht bij de man uit Volendam, een plek waar volgens Mona Keizer geen arrogantie bestaat, dat hij BEROEP AANTEKENDE. Waarom zijn hoofd precies een beschermd merk moet worden is niet duidelijk, want voor misbruik van zijn beeltenis kan Jan Smit al schermen met het portretrecht. Komt nog bij dat HET HOOFD dat Jan Smit wil vastleggen als merk een plaatje uit 2015 betreft, waardoor ALS hij het hoger beroep wint dus ZIJN HOOFD UIT 2015 een merk is en dat is toch wel een hoofd waar in de tussentijd een hoop bier en bitterballen in zijn geflikkerd met alle gevolgen van dien. Hoe dan ook zal de zaak zijn kop niet kosten maar is hij wel eventjes onze kop van jut. Verder: top die kop!