Niet opvallend knap, nee. Ook niet opvallend lelijk. Helemaal niet zo opvallend eigenlijk. Gewoon, een gezicht van een man. Dat is het oordeel van de Stijlloze Gezichten Redactie over het Gezicht™ (oh nee, juist niet ™, red.) van Jan Smit. En dat is het Europese Bureau voor Intellectuele Eigendom volledig met ons eens. "Zijn aanvraag om zijn hoofd als merk te registreren is geweigerd. Helaas voor hem is zijn hoofd in het grootste deel van de EU niet meer dan 'een face in the crowd', een gezicht zoals zovelen dus." Jammer Jan. "De aanvraag was gedaan om de inmiddels verouderde foto te gebruiken op een hele rij aan producten: van badhanddoeken, bedlinnen en tafellakens tot vesten, sokken en lingerie. En van deodorant tot zonnebrillen en beltonen." Een droom die in rook opgaat. Alles weg.