O JEE we lezen nu weer dat we maar wat minder alcohol moeten drinken omdat het helemaal niet goed voor je is. Je krijgt er kanker van! Maar dat lazen we in 2022 ook al. En het is ook niet goed voor je hart. En in België krijg je er kanker van, en volgens de Amerikanen krijg je er kanker van, en volgens FTM krijg je er kanker van, en volgens Trimbos krijg je er kanker van en je krijgt er borstkanker van en volgens de WHO krijg je er kanker van, kanker kanker kanker, en KWF wil een label op alcohol want je krijgt er kanker van en je krijgt er darmkanker van en je krijgt er leverkanker van, kanker de kanker, je krijgt er zelfs ZEVEN soorten kanker van, en ook vrouwen krijgen er kanker van, volgens de KWF Kankerbestrijding krijg je er kanker van en volgens een kankerdeskundige krijg je er kanker van, volgens hoogleraren krijg je er kanker van en volgens experts krijg je er kanker van, volgens wetenschappers krijg je er kanker van, maar in 2013 kregen we er ook al kanker van en volgens kinderartsen krijg je er kanker van. VAN ALCOHOL KRIJG JE KANKER, volgens de opinieredactie krijg je er kanker van en ieder jaar lezen we weer een onderzoek dat je er kanker van krijgt, meestal in het AD, maar AD is dan ook helemaal geen krant, maar een papierfabriek met recyclen als specialiteit. Kanker!