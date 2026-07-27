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VIDEO. There is your bike

Tafereel

Soms zijn er van die video's die opduiken waarvan je meteen wilt weten hoe het precies zit. Maar soms juist helemaal niet, dan zijn de beelden op zichzelf voldoende, dan is een fiets gewoon een fiets, dan is een gracht gewoon een gracht, dan is een korte broek gewoon een korte broek en dan is "there is your bike" gewoon "there is your bike". En zo is het dus, bij deze.

Tags: fiets, gracht, utrecht, there is your bike
@Ronaldo | 27-07-26 | 18:00 | 129 reacties

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