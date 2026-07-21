Oplossing overvol stroomnet: AARDGAS
Windmolenparken de prullenbak in?
We moeten van het aardgas af, zeiden ze. We gaan weer aan het aardgas, doen ze. Althans, dat doen ze in Utrecht want Utrecht is de stroomhel van Nederland. Omdat het stroomnet daar altijd vol tot overvol is zijn ze er nu als noodgreep gasgeneratoren aan het bouwen om toch weer wat stroom op te wekken voor de mensen, zodat die tenminste weer eens een roltrap kunnen nemen. En ondertussen zijn de netbeheerders uw stroom gaan beheren. En ondertussen wordt ook het gas alsmaar duurder en duurder. En ondertussen helpt niets. En ondertussen is het misschien daarom dat Aline Arends van Stedin alleen dit wil zeggen over de kosten van de gasgeneratoren: "Over de kosten van specifiek deze centrale kan ik geen uitspraken doen." Fantastisch niet, die energietransitie? En we gaan er uiteraard gewoon mee door ook, totdat straks iedereen ouderwets gezellig rond het kaarslicht zit te ganzenborden: "'We noemen het transitiegas, of een beetje grijs voor groen', zegt Arends, 'omdat uiteindelijk die energietransitie wel door moet gaan.'" Juist!
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