achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Oplossing overvol stroomnet: AARDGAS

Windmolenparken de prullenbak in?

rob jetten voor een windmolen

We moeten van het aardgas af, zeiden ze. We gaan weer aan het aardgas, doen ze. Althans, dat doen ze in Utrecht want Utrecht is de stroomhel van Nederland. Omdat het stroomnet daar altijd vol tot overvol is zijn ze er nu als noodgreep gasgeneratoren aan het bouwen om toch weer wat stroom op te wekken voor de mensen, zodat die tenminste weer eens een roltrap kunnen nemen. En ondertussen zijn de netbeheerders uw stroom gaan beheren. En ondertussen wordt ook het gas alsmaar duurder en duurder. En ondertussen helpt niets. En ondertussen is het misschien daarom dat Aline Arends van Stedin alleen dit wil zeggen over de kosten van de gasgeneratoren: "Over de kosten van specifiek deze centrale kan ik geen uitspraken doen." Fantastisch niet, die energietransitie? En we gaan er uiteraard gewoon mee door ook, totdat straks iedereen ouderwets gezellig rond het kaarslicht zit te ganzenborden: "'We noemen het transitiegas, of een beetje grijs voor groen', zegt Arends, 'omdat uiteindelijk die energietransitie wel door moet gaan.'" Juist!

Tags: stroomnet, stroomcrisis, aardgas, energietransitie, utrecht
@Dorbeck | 21-07-26 | 12:50 | 182 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Regenboogzebrapad oftewel gaybrapad
Utrecht Centraal stationshal

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.