Het is bekend dat de energietransitie loopt als een psychotische bever met ingegroeide teennagels die toch al langer op zijn tandvlees liep. En dat het stroomnet vol is, tjokvol en propvol maar ook overvol, wisten we eveneens, en niemand die er wat aan kan doen. Althans, de netbeheerders denken dat U de oplossing bent. Daarom willen die het geheime wapen 'huishoudens', die dan wel al genoeg centjes hadden om allerlei energietransitiegerei in hun woning te pompen, inzetten om de STROOMCRISIS te bezweren: "Tegen een vergoeding kunnen deze huishoudens op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik op piekmomenten en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort." Dus netbeheerders komen uw keukenapparatuur, uw strijkijzer en uw laadpaal beheren (laat ze de satisfyer niet vinden). Ja en drie keer raden waar netbeheerders een partijtje goed in zijn. Juist, beheren. Daarom álle vertrouwen dat dit lumineuze idee De Oplossing blijkt en unaniem een belachelijk groot succes wordt.