Nieuwe mutatie! Extreemrechtse transgender 'Roberta Esposito' (56) schiet dochter en ex-vrouw dood, 3 in kritieke toestand
Enerzijds: het begon al op te vallen met sinds 2018 zeven trans-schutters, en afgelopen week dus twee erbij. Anderzijds: sinds 2013 was slechts 0.1% van alle daders van schietpartijen met meer dan vier slachtoffers trans. Edoch derderzijds: sinds 2020 was 40% van de geslaagde en voorgenomen school shootings trans.
Tot nu toe de enige beelden van de moordpartij
Closer footage of the shooting in Pawtucket RI pic.twitter.com/OfzZbqjQZ3— a man has no name (@theironcoin) February 16, 2026
En het moet toch even gezegd: dit is de tweede Noord-Amerikaanse biologisch mannelijke trans-massamoordenaar in een week, en alle gedode slachtoffers zijn biologische vrouwen. Je zou er bijna de dag van op gaan eisen. Maar goed, bovenop alles werd Robert Dorgan ook nog latina (Esposito), een ware Latinx dus. En in die hoedanigheid schoot hij bij de bovenstaande ijshockeywedstrijd zijn 12-jarige dochter en ex-vrouw dood, verwondde hij nog drie andere familieleden dusdanig dat ze in kritieke toestand verkeren, en schoot hij na ontwapend te worden door omstanders zichzelf door het hoofd met een tweede wapen dat hij bij zich droeg.
Zijn ex-vrouw, met wie hij in totaal zes kinderen had, schreef in de scheidingspapieren in 2021 als grond van scheiding "gender reassignment surgery, narcissistic + personality disorder traits". Een oudere dochter beaamt dit tijdens een straatinterview na de moordpartij en zegt: "He has mental health issues. He was very sick."
Maar dan: de noviteit! ZE was onmiskenbaar extreemrechts. ZE had een enorme SS-Totenkopf-tatoeage op haar linkerarm en was een uitgesproken bewonderaar van Nick Fuentes. Tegelijk trok ze ook weer regelmatig van leer tegen conservatieve influencers die zich uitspraken tegen transgenderwaanzin, waarvan de strekking dan meer dan eens "keep bashing us. but do not wonder why we Go BERSERK" luidde. Kortom, een kleurrijke vrouw die midden in het leven stond. En zoals Ben Sixsmith schrijft: "When there's a mass shooting in the US, half the country expects it to be a far right person and half the country expects it to be a trans person, so I suppose the day was bound to come when it would be both."
Je zou soms bijna vermoeden dat genderdysforie nagenoeg altijd voorafgegaan wordt door andere persoonlijkheidspathologie, autismespectrumstoornissen en, in het geval van jonge transgenders, betrokkenheid van Jeugdzorg. Veel meer beeld van wijlen Roberta Esposito na de breek.
Het zijn altijd precies de transgenders met SS-Totenkopf tatoeages waar je 't het minst van verwacht
Ze is... prachtig??
Geweldige foto
Transgender Rhode Island ice hockey shooter had a large Nazi tattoo on his bicep. pic.twitter.com/ps6p9ivMae— Breaking911 (@Breaking911) February 17, 2026
when I heard that there was another trans shooter, I expected it to be some sick freak who looks like a man in a dress— Gene Parmesan (@dsonoiki) February 17, 2026
but I was wrong. she’s beautiful pic.twitter.com/Jah3T2aXYw
Een soort feministisch bevrijdingsfront!
🔥 SSRI’s + Cross Sex Hormones = Psychopathy & extreme violence pic.twitter.com/XVv8cQOBBb— Lozzy B 🇦🇺𝕏 (@TruthFairy131) February 12, 2026
