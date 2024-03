Grote Britse wetenschappers hebben onderzocht hoe het Britse landschap tot donker nationalistische inzichten leidt. Dan rijd je door de paarse dophei en ineens vind je dat Hamas een terroristische organisatie is. Moet de politie weer uitrukken om je op te pakken, vanwege je kijk op een en ander. Zonde van de tijd. Beter schaf je het landschap af. Vooral ook in de kunst, want daar is het nog veel erger, als we de onderzoekers moeten geloven.

Nu moet je sowieso proberen niet te veel onder de indruk van kunst te geraken want voor je het weet heb een fiks Stendhal syndroom te pakken. Maar daar hoor je onze boreale uil niet over.