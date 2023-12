De dag na de verkiezingen ging ik in gesprek met @SaharMeradji voor de slotaflevering van haar serie Eigen Volk Eerst. Daarin reageren ‘deskundigen’ op de ‘extreem-rechtse’ Nederlanders uit de eerdere afleveringen. Sahar vroeg zich onderstaand terecht af of “het een recht is je…

"Het fascisme rukt op", lezen we al vanaf 6 mei 1945 dagelijks in 's lands kwaliteitskranten. Hoogste tijd dus dat daar door documentairemaker Sahar Meradji eens een vierdelige serie over gemaakt werd genaamd Eigen Volk Eerst - trailer na de breek.

Daarin volgde ze een aantal Nederlanders die door de A'I''V'D aangemerkt worden als extreemrechts. In de slotaflevering kwamen vier 'deskundigen' [Youri Albrecht_, Willemijn Kadijk, Wierd Duk en ondergetekende_] aan het woord over de Nederlanders in kwestie. Youri vond het allemaal maar onverantwoordelijk, Willemijn benadrukte het belang van het verschil tussen "begrijpen" en "begrip" en Wierd Duk ziet geen kleur en ook geen extreemrechts.

Ondergetekende vroeg of Turken zichzelf ook af zouden vragen of zij het recht hadden hun straatbeeld te blijven herkennen, als er percentueel evenveel etnische Duitsers in Ankara als Turken in Berlijn zouden wonen - met dezelfde religieuze maar dan christelijke vestigings- en expansiedrift én vertegenwoordiging in de criminaliteitscijfers.

Ook hadden we het over hoe de sociale wetenschap en 'sense making industry' de inheemse onderklasse in de steek hebben gelaten, en over de wezenlijke verschillen tussen het jodendom, christendom en de islam. 1) Het jodendom is wetgevend maar niet expansiegericht, 2) het christendom is niet wetgevend, maar wél expansiegericht en 3) de islam is wetgevend én expansiegericht. Tuurlijk, het christendom kent morele geboden en heeft een geschiedenis van aardse macht. Maar er is geen christelijke evenknie van de joodse halacha en islamitische sharia, en canoniek recht is echt van een geheel andere, marginale, niet-integrale orde.

Omdat de islam als enige monotheïsme in de kern zowel een wetgevende als expansiegerichte doctrine is, begint het bijna altijd en overal waar het landt tot op een zekere hoogte een concurrerende sociale en rechtsordelijke beweging te vormen.

Omdat de sociale wetenschap en 'sense making industry' decennia lang verzuimden dat gewoon uit te leggen en de politiek decennia lang verzuimde dat als zodanig te adresseren, raakten mensen op zichzelf aangewezen. En dat leidt dus o.a. tot de mensen en bewegingen die in de afleveringen voorbij kwamen. En ja, soms gaat dat dan lomp, onverfijnd of zelfs afstotelijk, en als het echt tegenzit vervalt het in racisme. HELE AFLEVERING HIER TE ZIEN.