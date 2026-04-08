Intimidatie en geweld tegen personeel en reizigers, als brave chauffeur met buikpijn je dagelijkse rondje rijden. Zoals ze in het noorden zeggen: 'T is wat. Dat het dikke ellende is bij de busritjes tussen Emmen en Ter Apel (lijnen 72 en 73 plus de beruchte pendelbus) is lang en breed bekend en om de boel wat minder ellendig te laten verlopen is jaren geleden een conventant getekend vol afspraken tussen de busbedrijven, het ministerie van Justitie en Veiligheid, FNV en de chauffeurs. Het probleem echter: Die afspraken worden onvoldoende nagekomen en zijn wanneer dat wel gebeurt ontoereikend; het is alsnog dikke, dikke ellende. De chauffeurs zijn nog gewoon structureel onveilig, volgens FNV met name omdat het schort aan de handhaving. Het overgrote deel van de overlast wordt veroorzaakt door een groep veiligelanders, die 'structureel probeert zwart te rijden'. Om dat zwartijden tegen te gaan is nog geprobeerd om de pendelritjes voor asielzoekers dan maar gratis te maken, maar zo werden de mensen die de ellende aanstichtten beloond terwijl de sfeer hoogst ongzellig bleef. Bij gebrek aan betere oplossingen (even denken... Marechaussee inzetten? Veiligelanders eruit?? Grenzen dicht??? red.) wil FNV daarom nóg strengere maatregelen, oftewel: We trekken wel weer een blik boa's open. Om 18:30: Commissiedebat in de Tweede Kamer over de veiligheid van de buschauffeurs. Komt helemaal goed dus!