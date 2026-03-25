Terug van eigenlijk nooit weggeweest: een té vol Ter Apel
Nederlandse traditie
Hoera! Ter Apel zat afgelopen nacht weer vol. Niet zomaar vol, maar het allervolst sinds oktober 2024, toch alweer even geleden. Bomvol, overvol, tjokvol, propvol, stampvol, zo kun je dat allemaal noemen (en de gasvoorraad noemen we LEEG). Maar voor deze speciale gelegenheid gebruiken we nu een keer 'afgeladen'. Niet dat het tussen oktober 2024 en vandaag zo leeg was trouwens, in die tussentijd liep het dwangsombedrag, waar centjes bijkomen als er meer dan 2000 logees in Ter Apel overnachten, op tot 4 miljoen euro en in maart werd de magische 5 miljoen euro bereikt. Prachtige cijfers die bovendien heel erg verdiend zijn. Want kabinet-Jetten doet niets, ja centjes overmaken. COA doet niets, ja centjes overmaken. Gemeente Westerwolde doet niets, ja centjes innen, net als de gemeente Hardenberg. Niemand doet iets aan het afgeladen Ter Apel, want een afgeladen Ter Apel is een Nederlandse traditie.
Hoezee
