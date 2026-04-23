AIVD: Gevaar gevaar alles gevaar jihadisme grootste gevaar rest ook gevaar

M van de AIVD presenteert Jaarverslag, er is weer een heleboel GEVAAR

Rozen zijn rood

Islam weer kampioen GEVAAR

Opvallend aan 2025 is de verdere toename aan jongeren (tot 24 jaar)

GEVAAR GEVAAR GEVAAR. Hamas in Europa GEVAAR. Anti-institutioneel extremisme GEVAAR. Hackers GEVAAR. Links-extremisme GEVAAR. Rechts-extremisme GEVAAR. Wapens GEVAAR. Samidoun (bekend van Oxfam Novib) GEVAAR. Antimilitarisme GEVAAR. Antifascisme GEVAAR. Criminelen GEVAAR. Turkije en Marokko GEVAAR. Cyberrrrr (bekend van Rudy Bouma's Nieuwsuur) GEVAAR. Iran GEVAAR. Noord-Korea GEVAAR. Rusland GEVAAR. China GEVAAR. HUUUU GEVAAAAARRRRRRR GEVAAR IEDEREEN LOOPT GEVAAR & GEVAAR

@Mosterd | 23-04-26 | 15:30 | 159 reacties

