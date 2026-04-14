Het is weer die tijd van het jaar, we mogen weer in een rapport lezen hoe de AIVD en MIVD uw privacy het afgelopen jaar nog verder hebben gesleaupt en dat toezichthouder TIB daarover poeh poeh nou nou zegt. Het meest moordend voor uw preivessie zijn zoals bekend de belachelijke (en door u afgewezen maar toch doorgezette) Sleepwet en de evenzo belachelijke ""Tijdelijke"" wet cyberoperaties. Die laatste zorgt er onder andere voor dat het toezicht op de geheime diensten in veel gevallen pas achteraf plaatsvindt, dat bezwaar maken bij afluisteroperaties door de TIB moeilijker wordt (zeker zorgelijk als er ELKE WEEK een afluisterverzoek dat door de minister is goedgekeurd onrechtmatig wordt verklaard, zoals het rapport meldt) en dat er GEEN MOTIVERING nodig is voor het aftappen van internetkabels zolang dat aftappen gebeurt via "snapshots" in een "verkenningsfase". Dat verkennen gebeurt vanaf eind 2024 en is vorig jaar volop doorgezet. We citeren: "In 2025 is het aantal accespoints (aansluitpunten) vanaf waar wordt geïntercepteerd toegenomen. De omvang van de geïntercepteerde gegevensstromen is daarmee ook gegroeid. Het aantal onderzoeksopdrachten waarvoor kabelinterceptie is ingezet is uitgebreid. De teams binnen de diensten die zich bezighouden met kabelinterceptie zijn groter geworden." Kortom, het opslurpen van bulkdata uit glasvezelkabels is een dagtaak geworden. Maar, dan heb je ook een middel dat écht cyberzoden aan de cyberdijk zet. Of wacht: "In sommige onderzoeken is de opbrengst enigszins vergelijkbaar met de opbrengst uit een gerichte hackoperatie. In andere operaties lijkt er geen opbrengst uit de kabel te zijn, terwijl andere inlichtingenmiddelen het betreffende onderzoek wel verder lijken te brengen." Een behoorlijk twijfelachtige schending van uw grondrechten dus, vindt ook de TIB. Je gaat je bijna afvragen waarom de geheime dienst al die kennelijk nutteloze gegevens koste wat het kost alsnog wil opslurpen. Gelukkig hoeft u zich nergens zorgen om te maken. U bent immers geen crimineel. Toch? TOCH??!