Als je Frankrijk aan wilt vallen, kun je natuurlijk een paar drag queens bellen voor de opening van een sportwedstrijd, maar je kunt ook het treinnetwerk platleggen en op verschillende plaatsen de glasvezelkabels saboteren. Voor die brandstichting bij de spoorwegen is overigens een extreem-linkse activist opgepakt, wat gek is want wij hebben altijd geleerd dat extreem-linkse activisten juist vreedzaam zijn, en helemaal niet gewelddadig (behalve, als ze dat wel zijn). Maar dat van die glasvezelkabels is wel slecht nieuws voor alle Fransen in Frankrijk, en ook voor alle Nederlanders die op de camping lekker de medaillespiegel zitten te F5'en. Nondeju.