Tien jaar lang werkte hij toe naar een poging om de olympische spelen - die al begonnen zijn maar morgen officieel beginnen - te destabiliseren, lezen we bij The Insider.

Als volgt. Het probleem: Kirill is, volgens enkele ex-vriendinnen in ieder geval, een beetje een zatlap. En met een beetje bedoelen we: een boel. Eerder dit jaar wilde hij van Moskou naar Istanboel vliegen, maar was dusdanig in de lorum dat hem de toegang tot zijn vlucht ontzegd werd. Daarop pakte hij de taxi naar Bulgarije, waar hij in Varna eindigde, aan het strand, dinerend maar dronken, dusdanig dat hij besloot wat op te scheppen tegen de tafel naast hem en vertelde wat hij van plan was. Toen ze hem niet geloofden liet hij zijn FSB-pasje zien (klaarblijkelijk hebben ze dat, raar eigenlijk, red).

Wat dat plan precies was? 'Destabiliseren' dus, of misschien ook wel gewoon Fransen in mootjes hakken.