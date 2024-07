Parbleu. Il y a gedoe in Frankrijk vanwege allemaal treinen die niet of te laat rijden en het komt door blaadjes op het spoor BRANDSTICHTING EN ANDERE MOEDWILLIGE AANVALLEN op het treinnetwerk. Bronnen bij het onderzoek melden aan het AFP dat het gaat om sabotage. Een aanval op de LGV Sud Est is volgens de SNCF voorkomen. Vanavond om 19u30 is de (zwaar beveiligde) opening van de Spelen, maar het lijkt er dus op dat een clubje donderstenen er toch in geslaagd is de boel een soort van in het honderd te laten lopen. Ce topic sera updaté.

UPDATE Baas SNCF: Het is een aanval op Frankrijk