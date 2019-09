Het boerkaverbod is nu één maand oud en behalve de redactie van het Algemeen Dagblad is er niemand die het handhaaft. Nou ja, we hadden natuurlijk de bivakmutser in Den Haag, maar die was onterecht opgepakt. En er was de nikabdraagster in de Limburgse bus, maar die had gewoon volgens dienstregeling moeten vertrekken. Je zou bijna gaan denken. Wie maakt eigenlijk die bijna niet uit te voeren wetten in dit land? Dat doen ze dus in Den Haag, vandaar dat Tom Staal aan minister Ollongren ging vragen hoe ze het zelf vindt gaan met deze onwerkbare gedoogconstructie. Want hoe doe je dat eigenlijk, als D66-minister een wet invoeren waar D66 een hekel aan heeft?